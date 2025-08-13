Belahyane, un ex compagno passa al Nancy: Reda si congratula sui social - FOTO

Un ex compagno di Reda Belahyane ai tempi del Nizza si è trasferito al Nancy: si tratta di Yannis Nahounou, difensore classe 2004. Adesso sono passati tre anni e ognuno ha preso la sua strada: Reda ha avuto maggior successo, passando prima al Verona e poi alla Lazio; mentre Yannis l'anno scorso si è trasferito alla Reggiana in Serie B e ora al Nancy, squadra di Ligue 2. In seguito all'annuncio del trasferimento, il centrocampista della Lazio si è congratulato con l'ex compagno tramite una storia social.

