Lazio, Giordano compie gli anni: l'augurio della società
Nel giorno del suo sessantanovesimo compleanno la Lazio, sul proprio sito ufficiale, ha voluto fare gli auguri a uno degli attaccanti più forti della sua storia, una leggenda che ha ispirato intere generazioni: Bruno Giordano. Di seguito il comunicato ufficiale.
"Spegne oggi 69 candeline Bruno Giordano. L’ex attaccante della Lazio, prodotto del settore giovanile biancoceleste, ha esordito in prima squadra il 5 ottobre 1975 realizzando il gol vittoria ad un passo dal 90’ nella trasferta al Ferraris contro la Sampdoria. Con l’Aquila fino al 1985, ha collezionato in totale 254 presenze e messo a segno 108 reti (quinto miglior bomber di sempre della Prima Squadra della Capitale e calciatore con il maggior numero di gol realizzati nelle coppe nazionali con la maglia laziale con 18 centri)".
