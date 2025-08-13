Napoli, Conte: "Siamo ancora in ricostruzione. Sto dando stabilità tecnica"

Direttamente da Castel di Sangro, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo giorno di ritiro del Napoli. Il tecnico ha risposto a diverse domande dei giornalisti, facendo un punto sul mercato e sulla situazione attuale del club. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

"Quando parlo di tutto sto movimento significa che siamo un club che continua la famosa ricostruzione. Non tutti i club che puntano ad essere competitivi o che hanno vinto lo Scudetto... possa creare tutto questo movimento. Noi continuiamo ad essere in ricostruzione, abbiamo vinto lo Scudetto ma non a ciclo finito, ma dopo il primo anno, in maniera straordinaria, incredibile, merito dei ragazzi, ma è stato un qualcosa di straordinario dopo solo il primo anno e l'ho detto precedentemente, lo siamo ancora, ora serve il secondo step prima del terzo. Alla presentazione dissi che sarò contento se avrò dato stabilità tecnica, calcistica perché finanziaria già c'è, per tenere il Napoli competitivo con le big e stiamo facendo questo. Lo Scudetto è avvenuto non a fine ciclo di ricostruzione, ma dopo il primo anno di ricostruzione. Noi oggi stiamo facendo uno step per rinforzare una rosa che non c'era per competere nelle diverse competizioni, per completarla anche perché numericamente abbiamo bisogno di mettere giocatori. Chi ha fatto le coppe l'anno scorso ha una base di 20-22 giocatori già assimilata, noi no, continuiamo questa ricostruzione per completare e bisogna sapere che quando metti dentro tanti giocatori non tutte le ciambelle escono col buco, altrimenti saremmo tutti fenomeni. Pure il discorso sul mercato, stiamo facendo le cose perbene, rispettando sempre lo stile Napoli perché non faremo mai il passo più lungo della gamba e siamo orgogliosi di costruire qualcosa per dare stabilità al Napoli per tanto tempo, per competere, poi ne vince sempre una sola, non significa che le altre falliscono".

