Donnarumma non ci sta: "Qualcuno ha deciso di farmi fuori dal Psg"
Gigio Donnarumma non sarà più il portiere del Psg. Dopo l'esclusione dai convocati per Supercoppa Europea e le parole del tecnico Luis Enrique è palese ormai che non ci sia più spazio per l'azzurro tra le fila del club parigino... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > DONNARUMMA <
