Calciomercato | Roma, una mano lava l'altra: l'Everton piomba su Dovbyk
Il futuro di Artem Dovbyk rimane in bilico. Nonostante le parole di stima di Gasperini di qualche giorno fa, la Roma vuole rinforzare il reparto offensivo e l'attaccante ucraino non è incedibile. Dall'Inghilterra parlano di un'offerta ufficiale di circa 36 milioni di euro da parte dell'Everton. Com'è ben noto, la squadra di Liverpool condivide la stessa proprietà con i giallorossi, essendo nelle mani della famiglia Friedkin.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.