Lazio, Sarri scioglie gli ultimi tre dubbi: ecco chi giocherà a Como
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del debutto in campionato il 24 agosto a Como. I segnali arrivati dal test di Burnley confermano tre scelte in pole: Ivan Provedel tra i pali, Oliver Provstgaard al centro della difesa accanto a Mario Gila e Matteo Cancellieri sulla fascia destra.
PROVEDEL - Secondo la Gazzetta dello Sport, il ballottaggio in porta si è risolto: Provedel è tornato in cima alle gerarchie di Sarri. Arrivato dallo Spezia nel 2022 e protagonista della cavalcata al secondo posto con 21 clean sheet – record storico per la Lazio in Serie A – aveva perso il posto a fine stagione scorsa a favore di Mandas. Ora, dopo un precampionato solido e sicuro, si riprende i guanti da titolare, complice anche la sua abilità nel gioco con i piedi.
PROVSTGAARD - Al fianco di Gila, Sarri punta sul difensore danese, 22 anni e 1,94 di altezza, arrivato a gennaio dal Vejle. Con Baroni aveva collezionato solo due presenze, ma nel precampionato si è imposto grazie alla solidità difensiva e alla capacità di far ripartire l’azione.
CANCELLIERI - Lo stop di Isaksen per mononucleosi ha aperto spazio sulla destra a Matteo Cancellieri. Rientrato dal prestito al Parma, il 23enne romano ha sfruttato l’occasione: gol decisivo a Burnley (e una traversa colpita), rete contro la Primavera, autorete procurata e assist con il Galatasaray. Energetico, profondo e pericoloso, si è guadagnato il posto almeno per le prime due giornate, diventando la sorpresa del precampionato e un “acquisto interno” in un’estate senza mercato.