Lazio | Abbonamenti, via al rush finale: una settimana per quota 30mila

RASSEGNA STAMPA - Rush finale per gli abbonamenti, ecco gli ultimi dieci giorni a disposizione. La Lazio, l'acquisto migliore, lo confermerà sugli spalti visti i numeri ottenuti. Più di 27.600 tessere sottoscritte finora, è stata superata anche la quota della stagione 2009-10. Il podio della presidenza Lotito è sempre più vicino, riporta Corriere dello Sport. Ci sarà tempo fino alle 23.59 del 20 agosto per raggiungerlo. Il dato può esser ancora incrementato per dare un'ulteriore spinta alla rosa di Sarri, impegnata soltanto in campionato e in Coppa Italia.

Le polemiche e le critiche verso la società non hanno frenato la passione dei tifosi, che hanno risposto presente durante la campagna abbonamento. L'effetto derby con la Roma, in programma alla quarta giornata, sta pesando. La campagna non verrà riaperta - almeno ad oggi è questa la decisione del club - a settembre in occasione della sosta. L'estate turbolenta ha visto bloccato il mercato, ma non il sostegno dei laziali. Negli ultimi 21 anni, soltanto in tre occasioni è stato raggiunto un totale superiore: 28.731 nel 2004-2005, 29.036 nel 2024-2025 e 30.333 nel 2023-2024.

Pubblicato l'11/8