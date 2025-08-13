Calciomercato | Torino, si fa spesa a Milano: Baroni vuole un regista
Il Torino cerca un altro centrocampista e ha individuato il suo obiettivo principale: si tratta di Kristjan Asslani, giovane regista dell'Inter. Cairo vuole dare a Baroni una rosa più competitiva possibile, ma il nodo rimane la formula. Secondo TuttoSport, è possibile che si arrivi a dama con una formula molto simle a quella che ha portato Esposito al Cagliari, ovvero un prestito gratuito con obbligo di riscatto e percentuale sulla futura rivendita in favore del club nerazzurro. Il Torino però deve fare attenzione alla concorrenza, c'è anche il Bologna sul centrocampista albanese.
