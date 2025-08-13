La Lazio e l'aquilotto della Pouchain: online l'ultimo numero di "1900 History"
È online gratuitamente sul sito della S.S. Lazio l'ultimo numero di "1900 History" dal titolo “L’aquilotto della Pouchain”. Nel 1979 lo sponsor tecnico Pouchain realizzava il nuovo emblema sociale della Lazio che comparve sulle maglie e sulle tute dei giocatori per la stagione calcistica 1979/80. Rimase invece come logo ufficiale sulle tute, gagliardetti, bandiere e cartellonistica fino al termine della stagione 1981/82, ma non più sulle casacche da campo. L'opera ripercorre quel periodo storico e lo attraverso il filo conduttore del simbolo sociale.
