Lazio | Cardone: "Sponsor? Vi dico qual è la situazione"

Intervenuto, come di consueto, ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato - tra gli altri temi - anche della questione sponsor. Ecco di seguito le parole del giornalista di Repubblica:

“Servono i fatti. C’è una situazione, legata all’indice di liquidità e a tutti gli altri parametri che vanno sbloccati, che deve essere sistemata per accontentare Sarri che a quanto pare sapeva di alcune difficoltà ma non di tutti questi problemi. C’è da spiegare e fare i fatti. Si deve ripianare, se ci sono le risorse per poterlo fare, altrimenti è il caso di dirlo, di spiegarlo alla gente.

Dello sponsor vi avevo parlato, c’era una trattativa ma non è andata a buon fine. Non c’erano le condizioni per chiudere. So che la Lazio tempo fa ha rifiutato uno sponsor che avrebbe versato 4 milioni e mezzo, poi neanche con quest’ultimo sponsor è andata bene. A questo punto si fa fatica a capire come Sarri possa essere tranquillizzato.

Il momento è delicato dal punto di vista dei conti; questa cosa mi preoccupa per i riflessi che sta avendo sulla guida tecnica, Sarri è molto arrabbiato. Fabiani ha messo in agenda un incontro a casa del tecnico”.

