Lazio, Oddi: "Lotito deve far vedere la sua competenza. Sarri? Dovrebbe restare"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la vicenda del blocco del mercato, Giancarlo Oddi ha detto la sua su come, secondo lui, dovrebbero comportarsi Lotito e Sarri in questo momento molto delicato per la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: “Il presidente ogni volta che è stato attaccato si è difeso bene. Ora è in una posizione in cui deve far vedere la sua forza, la sua competenza. Deve trovare una soluzione, deve metterci la faccia. Il tifoso vuole vedere dove arriva adesso il presidente. Il nostro, Lenzini, purtroppo si rovinò con la Lazio".

"Anche in mancanza di chiarezza, Sarri se vuole bene alla Lazio deve rimanere. Ammesso che si senta offeso o tradito, per me dovrebbe restare”.

