Lazio, Tommaso Paradiso: "C'è una cosa che mi preoccupa. Lotito... "

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il noto cantautore di fede biancoceleste Tommaso Paradiso. Ecco le sue parole in merito alla situazione attuale del club capitolino:

“Sarri, come aveva già predetto, andrà incontro a qualche litigio, soprattutto conoscendo il suo carattere. Non sarà felice di trovarsi in alcune situazioni. Io l’uscita di scena di Baroni non l’ho capita; così è stato un anno buttato, come se di passaggio fosse salito uno sull’autobus e alla fermata successiva fosse sceso. Un anno dove non si è costruito nulla; il progetto doveva durare 3 anni, ma non è andato in porto. Gli allenatori che abbiamo preso, apparte il mago Ballardini, sono stati tutti bravi allenatori, ma non sono riusciti a dare continuità al progetto. Poi alcuni sono andati a vincere altrove con squadre più forti. Tare, che io stesso ho criticato a più riprese per il lungo elenco di comparse mai scese in campo, ha fatto in modo che la Lazio coprisse queste carenze economiche che abbiamo sempre avuto. È riuscito a coprire le lacune economiche della società, portando a Roma giocatori importantissimi.

GESTIONE DELLA SOCIETÀ - La cosa che mi preoccupa è che questi giocatori che hanno fatto la storia recente della Lazio come Milinkovic e Immobile sono più forti di quelli che oggi compongono la rosa della Lazio. È questo che mi preoccupa; mi preoccupa il presente e il futuro, perché se molte squadre stanno andando avanti, noi stiamo tornando indietro. De laurentiis, che 10 anni fa aveva le stesse economie di Lotito, oggi compra i campioni. Sta facendo una squadre per competere in Champions League. Noi invece abbiamo il blocco commerciale, abbiamo i dazi. Sul fatto che Lotito sia bravissimo a gestire io anche lì ho dei dubbi".