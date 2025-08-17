Lazio, Pedro fiducioso: "Precampionato chiuso al meglio, andiamo avanti!" - FOTO

Pedro idolo a Rieti. Nell'ultima amichevole della Lazio contro l'Atromitos, lo spagnolo ha rubato la scena. Il pubblico dello Stadio Centro d'Italia Manlio Scopigno era tutto per lui; il gol nel finale è stato il ringraziamento per tutti gli applausi che ha ricevuto. Dopo la vittoria ha anche commentato su Instagram la prestazione della squadra, soprattutto in vista dell'esordio in campionato contro il Como: "Ottima prestazione e bella vittoria per chiudere al meglio il precampionato. Ora testa a domenica, andiamo avanti con fiducia e determinazione!", ha scritto. Di seguito il post.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.