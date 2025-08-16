Como, pessime notizie in vista della Lazio: si fa male un nuovo acquisto
Cesc Fabregas rischia di essere costretto a rinunciare a un nuovo acquisto in vista della partita contro la Lazio. Durante la sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol, valida per i trentaduesimi di finale, il tecnico del Como è stato costretto a sostituire Addai - esterno arrivato quest'estate - a causa di un infortunio alla caviglia. Nel corso delle prossime ore andrà valutate l'entità, ma le sensazioni non sono positive.
