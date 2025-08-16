Calciomercato Lazio | Schira: "Pronta una super offerta per Castellanos..."
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non cederà nessun big nella sessione di mercato estiva. Questa è la decisione presa dalla società, costretta a fare i conti con il mercato bloccato e con l'impossibilità di sostituire gli eventuali partenti. Per questa ragione da Formello si sono trovati costretti più volte a respingere offerte arrivate per i giocatori più importanti della rosa di Sarri, con un particolar riferimento a Valentìn Castellanos, finito prima nel mirino del Flamengo e ora, secondo quanto riporta Nicolò Schira, anche dello Zenit. Il club russo, in particolar modo, starebbe preparando una super offerta da far recapitare alla Lazio, nella speranza di far cedere il muro costruito dalla società intorno alla rosa.
Pubblicato il 15/8