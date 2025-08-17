Lazio, Castellanos troppo nervoso: Sarri lo bacchetta. E non è la prima volta...

RASSEGNA STAMPA - Sono state scene bruttissime quelle viste durante l'amichevole tra Lazio e Atromitos. L'espulsione di Castellanos e del difensore greco Lima, sono l'epilogo di momenti di eccessiva e inutile tensione che hanno visto protagonisti il Taty e Guendouzi su tutti. E' proprio da un colpo proibito e ingenuo del francese che nasce, infatti, la prima rissa, solo apparentemente sedata da Forneau. Pochi istanti dopo il durissimo intervento di Lima Santos su Castellanos, porta a una nuova reazione durissima questa volta dell'argentino e a una seconda mischia a metà campo che prosegue nei minuti successivi anche nel tunnel che porta agli spogliatoi. La polizia è costretta a intervenire per separare le parti, così come anche le panchine dei due club che cercano di riportare tutto all'ordine.

Sono queste le ultime immagini della pre-season di Castellanos, ampiamente criticato perché troppo poco incisivo in area di rigore, il Taty macchia il suo avvicinamento al campionato con un altro atto di nervosismo che gli costa il cartellino rosso. D'altronde, la strigliata di Sarri a fine partita, come riporta anche il Messaggero, non è casuale. Il tecnico toscano ha preso in disparte e bacchettato il suo attaccante, troppo spesso tendente a questi comportamenti.

ALCUNI PRECEDENTI . Era già successo, infatti, l'anno scorso contro l'Empoli, quando a farlo innervosire furono le perdite di tempo di Vasquez, poi nel derby contro la Roma quando rifilò la tacchettata a Hummels che gli costò una squalifica, senza dimenticare i duelli con Mina del Cagliari che in quel caso, quanto meno, portarono al rosso per il centrale colombiano. Sono troppi, infatti, i casi in cui Castellanos si lascia andare, mostrando scene che non fanno bene alla Lazio, non fanno bene ai suoi tifosi e neanche alla sua immagine.

