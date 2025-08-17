Lazio, Capello: "Blocco del mercato? Non è detto sia un handicap. Sarri ha..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista apparsa sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha fatto il punto della situazione delle varie big ad una settimana dall'inizio del campionato. Tra le altre cose, l'ex tecnico ha parlato della Lazio, sottolineando come l'impossibilità di fare mercato non debba essere necessariamente un handicap per i biancocelesti.

"Tutte possono dire la loro. L'Atalanta è una certezza da anni, ma vediamo come assorbirà il cambio di guida dopo l'era Gasperini, con Juric che deve riscattare le ultime esperienze poco felici. La Lazio non ha potuto fare mercato, ma non è detto che per Sarri sia uno svantaggio: ha lavorato da subito con la sua squadra nella sua versione definitiva. Il Bologna ha trattenuto Italiano e con Sartori riesce sempre a colmare il vuoto lasciato dalle partenze dei top. M'intriga, però, soprattutto la Fiorentina di Pioli, a cui si chiederà un cambio di passo".

