Lazio, esordio tra i professionisti per Bordon: in campo contro il Como
Il campionato non è ancora iniziato, ma in questo weekend in Italia c'è chi ha già fatto il suo esordio stagionale. Tra le squadre interessate c'è il Como di Cesc Fabregas, prima avversaria della Lazio in Serie A, ma anche il Sudtirol, di mister Castori che alle 18.30 è sceso in campo proprio contro i lariani. Tra gli undici scelti dal tecnico marchigiano per l'occasione c'è anche un po' di biancoceleste. Oltre alla titolarità di Adamonis tra i pali - ex portiere della Lazio Primavera -, a guidare la linea difensiva sarà Felipe Bordon, difensore classe 2005 trasferitosi in estate nella squadra di Bolzano in prestito proprio dai biancocelesti. Per il brasiliano si tratta del suo esordio tra i professionisti.
