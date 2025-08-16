Como, Fabregas pensa già alla Lazio? Ampio turnover in Coppa Italia
Il Como ha fatto il suo esordio stagionale. La squadra di Cesc Fabregas alle 18.30 è scesa in campo contro il Sudtirol nella partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. In vista di questo impegno e della prima di campionato contro la Lazio, il tecnico spagnolo ha ritoccato la formazine titolare rinunciando a giocatori presumibilmente titolari come Caqueret, Diao, Baturina, Morata, Alex Valle e Van der Brempt, con quest'ultimo che potrebbe rappresentare la novità in difesa per la squadra di Fabregas, nonostante l'arrivo dal Real Madrid di Ramon in campo dal 1'. Di seguito la formazione titolare.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Jacobo Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.
A disposizione: Menke, Vigorito, Alex Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Gabrielloni, Baturina, Perrone, Smolcic, Diao, Cutrone, Van der Brempt.
Allenatore: Cesc Fabregas.
