Calciomercato Lazio | Insigne, non è ancora finita: Sarri vuole il suo pupillo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lorenzo Insigne ha messo in stand-by tutte le offerte arrivategli quest'estate. I contatti avuti con Sarri nelle scorse settimane hanno fatto breccia nel suo cuore, al punto da convincerlo ad attendere eventuali evoluzioni della situazione in casa Lazio. Il desiderio numero uno dell'ex capitano del Napoli ormai è chiaro: tornare alla corte del tecnico con il quale si è espresso al meglio durante la sua carriera. Dopo essersi svincolato dal Toronto, in seguito ad alcuni anni complicati, il classe 1991 vede nella chiamata di Sarri l'occasione giusta per regalarsi una chiusura di carriera ad alto livello.

Le parole del direttore sportivo Angelo Fabiani di qualche settimana fa sembravano aver chiuso ogni chance di vedere Insigne con la maglia della Lazio: "Più una suggestione che altro, il mio modo di operare è rivolto ai giovani. Tutto il rispetto per Insigne, ma non credo che rientri nei parametri di costruzione della Lazio". Eppure, stando a quanto viene riporta da Repubblica, la parola fine non sarebbe ancora scesa sulla questione. In piedi ci sarebbero ancora delle possibilità di poter imbastire una trattativa, a patto che lo stesso Insigne abbia pazienza e decida di aspettare ancora qualche mese prima di poter riabbracciare Sarri e dire 'sì' alla Lazio.

