Lazio - Atromitos, le formazioni ufficiali: Cataldi e Pellegrini dal 1'
LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Nuno Tavares, Furlanetto, Romagnoli, Marusic, Hysaj, Rovella, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.
ATROMITOS: Choutesiotis; Stavropoulos, Michorl, Van Weert, Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo, Uronnen, Baku, Lima Santos, Tzovaras. A disp: Athanasiou, Koselev, Tsingaras, Karamanis, Ozegovic, Jubitana, Mountes, Papadopoulos, Tsantilas, Tsiloulis, Batos, Tsakmakis. All.: Vokolos.
