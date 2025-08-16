RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Atromitos 2-0: Noslin e Pedro firmano la vittoria
Pre-season 2025/26
Sabato 16 agosto 2025, ore 20:00
Stadio Centro d'Italia Manlio Scopigno, Rieti
LAZIO - ATROMITOS 2-0 (77' Noslin, 90' Pedro)
LAZIO (4-3-3): Mandas (46' Provedel); Lazzari (46' Marusic), Gila (86' Hysaj), Provstgaard (73' Romagnoli), Pellegrini (57' Nuno Tavares); Dele-Bashiru (46' Dia), Cataldi (57' Rovella), Guendouzi (86' Basic); Cancellieri (65' Pedro), Castellanos (Esp.), Zaccagni (73' Noslin). A disp.: Furlanetto. All.: Sarri.
ATROMITOS: Choutesiotis (46' Koselev); Stavropoulos, Michorl (80' Karamanis), Van Weert (37' Tsamakis), Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo (80' Tsiloulis), Uronnen, Baku (80' Tsingaras), Lima Santos (Esp.), Tzovaras (77' Jubitana). A disp.: Athanasiou, Mountes, Papadopoulos, Tsantilas, Batos. All.: Vokolos.
NOTE
Arbitro: Francesco Forneau (sez. Roma1); Assistenti: Marco Scatragli - Emanuele Yoshikawa.
Ammoniti: Guendouzi (L), Ruiz (A).
Espulsi: Castellanos (L), Lima Santos (A).
Recupero: 3' ; 3'.
SECONDO TEMPO
90'+3 - Finisce qui: la Lazio chiude la sua preparazione estiva vincendo 2-0 contro l'Atromitos. Gol di Noslin e Pedro.
90' - Tre minuti di recupero.
90' - RADDOPPIO DELLA LAZIO! Grande azione nello stretto tra Rovella e Dia: alla fine arriva Pedro che si sposta la palla sul sinistro e insacca in porta. È 2-0!
86' - Due nuovi cambi per Sarri: dentro Basic e Hysaj, fuori Guendouzi e Gila.
86' - Annullato il pareggio dell'Atromitos: gol di Ozegovic, che si trovava in posizione di fuorigioco.
80' - Per i greci entrano Tsingaras, Karamanis e Tsiloulis al posto di Ouedraogo, Baku e Michorl.
80' - Grande azione della Lazio: Rovella trova Dia che appoggia per Pedro, che di sinistro conclude verso la porta. Para Koselev.
77' - Cambio per l'Atromitos: fuori Tzovaras e dentro Jubitana.
77' - VANTAGGIO DELLA LAZIO! Gol di Noslin, che di testa buca Koselev sul cross dalla destra di Marusic. È 1-0!
73' - Ancora cambi per Sarri: Romagnoli e Noslin prendono il posto di Provstgaard e Zaccagni.
73' - Un altro tiro da fuori, questa volta di Rovella. Palla alta di molto.
72' - Occasionissima per la Lazio! Super parata di Koselev sul tiro a giro di Zaccagni, destinato all'incrocio dei pali.
71' - Si fa vedere in zona offensiva l'Atromitos: azione personale di Ouedraogo sulla destra dopo il doppio buco di Rovella e Zaccagni. Provedel riesce a smanacciare via il cross basso in mezzo.
65' - Nuova sostituzione per la Lazio: fuori Cancellieri, dentro Pedro.
60' - Lazio di nuovo avanti: sul cross da calcio di punizione di Nuno Tavares sul primo palo, Zaccagni anticipa tutti. La palla però finisce alta sopra la traversa.
57' - Altri due cambi per la Lazio: dentro Rovella e Nuno Tavares, fuori Cataldi e Pellegrini. Per l'Atromitos Palmezano fa posto a Ozegovic.
56' - Lazio vicina al vantaggio. Si inserisce in area di rigore sulla destra Zaccagni, che viene murato solamente al momento del tiro.
51' - Ci prova Cataldi su punizione, respinge Choutesiotis.
48' - Ancora un'occasione per la Lazio: Dia lega il gioco, da destra si arriva sulla sinistra da Zaccagni che crossa e di poco non trova Cancellieri di testa.
46' - Subito azione personale di Zaccagni sulla sinistra, con Dia che però non riesce a controllare in area di rigore.
45' - Inizia il secondo tempo. Triplo cambio per la Lazio: fuori Mandas, Lazzari e Dele-Bashiru, dentro Provedel, Marusic e Dia. Sostituzione anche per l'Atromitos: in porta entra Koselev al posto di Choutesiotis.
PRIMO TEMPO
45'+3 - Fine primo tempo: 0-0.
45'+2 - L'Atromitos prova a farsi vedere in avanti: il tiro di Palmezano termina fuori.
45' - Tre minuti di recupero.
43' - Nuovo calcio di punizione per la Lazio, altro fallo su Cancellieri. La difesa dell'Atromitos allontana il cross successivo di Cataldi.
37' - Primo cambio per l'Atromitos: entra Tsamakis ed esce van Weert.
35' - Il gioco riprende.
34' - Ancora Castellanos e Lima Santos. I due escono dal campo insieme e si ribeccano nel tunnel. Scatta di nuovo la rissa, le panchine si fiondano negli spogliatoi. Dopo qualche minuto viene ristabilita la calma, i giocatori si riposizionano e l'arbitro parla con i capitani.
32' - Si infiamma ancora la partita. Parte la rissa tra Castellanos e Lima Santos dopo la reazione dell'argentino sul fallo di Ruiz. Panchine in campo, è caos totale. Forneau decide di espellere sia il Taty che il centrale dell'Atromitos.
29' - Scatta la rissa in campo tra Guendouzi e Ruiz. Il francese ha colpito Ouedraogo rimasto a terra, da lì è scattato il suo compagno. Interviene subito l'arbitro che ammonisce entrambi dopo lo scontro che si era acceso con il resto delle squadre.
23' - Lazio ancora pericolosa: scambio tra Zaccagni e Cataldi su calcio d'angolo con conseguente cross rasoterra. Gila da posizione ravvicinata però non riesce a concludere in porta.
22' - Azione in solitaria di Zaccagni e scarico su Cancellieri, che calcia a giro e viene murato in angolo.
21' - Scatto sulla sinistra di Pellegrini, servito in profondità da Zaccagni. Il suo cross basso però viene intercettato dalla difesa dell'Atromitos.
18' - Ci prova Cataldi da fuori: palla sopra la traversa.
12' - Cancellieri già ispiratissimo: prima il recupero e il passaggio a Dele-Bashiru; poi lo scambio sulla destra con Lazzari, con la palla che poi finisce fuori.
8' - Primo tiro dell'Atromitos con Palmezano: palla fuori.
6' - Gila prova l'imbucata sulla destra per Lazzari. Chiusura puntuale della difesa greca.
3' - Primo squillo della Lazio: uno-due tra Castellanos e Dele-Bashiru, con il tiro del nigeriano che finisce fuori di poco.
1' - Inizia il match a Rieti!
AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - È terminato il riscaldamento di Lazio e Atromitos. A breve il fischio d'inizio.
AGGIORNAMENTO ORE 19:15 - Le squadre entrano in campo per il riscaldamento.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Atromitos, ultima amichevole del pre-campionato della squadra di Sarri. Appuntamento alle ore 20:00 con il fischio d'inizio.
