RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Atromitos 2-0: Noslin e Pedro firmano la vittoria

Pre-season 2025/26

Sabato 16 agosto 2025, ore 20:00

Stadio Centro d'Italia Manlio Scopigno, Rieti

LAZIO - ATROMITOS 2-0 (77' Noslin, 90' Pedro)

LAZIO (4-3-3): Mandas (46' Provedel); Lazzari (46' Marusic), Gila (86' Hysaj), Provstgaard (73' Romagnoli), Pellegrini (57' Nuno Tavares); Dele-Bashiru (46' Dia), Cataldi (57' Rovella), Guendouzi (86' Basic); Cancellieri (65' Pedro), Castellanos (Esp.), Zaccagni (73' Noslin). A disp.: Furlanetto. All.: Sarri.

ATROMITOS: Choutesiotis (46' Koselev); Stavropoulos, Michorl (80' Karamanis), Van Weert (37' Tsamakis), Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo (80' Tsiloulis), Uronnen, Baku (80' Tsingaras), Lima Santos (Esp.), Tzovaras (77' Jubitana). A disp.: Athanasiou, Mountes, Papadopoulos, Tsantilas, Batos. All.: Vokolos.

NOTE

Arbitro: Francesco Forneau (sez. Roma1); Assistenti: Marco Scatragli - Emanuele Yoshikawa.

Ammoniti: Guendouzi (L), Ruiz (A).

Espulsi: Castellanos (L), Lima Santos (A).

Recupero: 3' ; 3'.

SECONDO TEMPO

90'+3 - Finisce qui: la Lazio chiude la sua preparazione estiva vincendo 2-0 contro l'Atromitos. Gol di Noslin e Pedro.

90' - Tre minuti di recupero.

90' - RADDOPPIO DELLA LAZIO! Grande azione nello stretto tra Rovella e Dia: alla fine arriva Pedro che si sposta la palla sul sinistro e insacca in porta. È 2-0!

86' - Due nuovi cambi per Sarri: dentro Basic e Hysaj, fuori Guendouzi e Gila.

86' - Annullato il pareggio dell'Atromitos: gol di Ozegovic, che si trovava in posizione di fuorigioco.

80' - Per i greci entrano Tsingaras, Karamanis e Tsiloulis al posto di Ouedraogo, Baku e Michorl.

80' - Grande azione della Lazio: Rovella trova Dia che appoggia per Pedro, che di sinistro conclude verso la porta. Para Koselev.

77' - Cambio per l'Atromitos: fuori Tzovaras e dentro Jubitana.

77' - VANTAGGIO DELLA LAZIO! Gol di Noslin, che di testa buca Koselev sul cross dalla destra di Marusic. È 1-0!

73' - Ancora cambi per Sarri: Romagnoli e Noslin prendono il posto di Provstgaard e Zaccagni.

73' - Un altro tiro da fuori, questa volta di Rovella. Palla alta di molto.

72' - Occasionissima per la Lazio! Super parata di Koselev sul tiro a giro di Zaccagni, destinato all'incrocio dei pali.

71' - Si fa vedere in zona offensiva l'Atromitos: azione personale di Ouedraogo sulla destra dopo il doppio buco di Rovella e Zaccagni. Provedel riesce a smanacciare via il cross basso in mezzo.

65' - Nuova sostituzione per la Lazio: fuori Cancellieri, dentro Pedro.

60' - Lazio di nuovo avanti: sul cross da calcio di punizione di Nuno Tavares sul primo palo, Zaccagni anticipa tutti. La palla però finisce alta sopra la traversa.

57' - Altri due cambi per la Lazio: dentro Rovella e Nuno Tavares, fuori Cataldi e Pellegrini. Per l'Atromitos Palmezano fa posto a Ozegovic.

56' - Lazio vicina al vantaggio. Si inserisce in area di rigore sulla destra Zaccagni, che viene murato solamente al momento del tiro.

51' - Ci prova Cataldi su punizione, respinge Choutesiotis.

48' - Ancora un'occasione per la Lazio: Dia lega il gioco, da destra si arriva sulla sinistra da Zaccagni che crossa e di poco non trova Cancellieri di testa.

46' - Subito azione personale di Zaccagni sulla sinistra, con Dia che però non riesce a controllare in area di rigore.

45' - Inizia il secondo tempo. Triplo cambio per la Lazio: fuori Mandas, Lazzari e Dele-Bashiru, dentro Provedel, Marusic e Dia. Sostituzione anche per l'Atromitos: in porta entra Koselev al posto di Choutesiotis.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Fine primo tempo: 0-0.

45'+2 - L'Atromitos prova a farsi vedere in avanti: il tiro di Palmezano termina fuori.

45' - Tre minuti di recupero.

43' - Nuovo calcio di punizione per la Lazio, altro fallo su Cancellieri. La difesa dell'Atromitos allontana il cross successivo di Cataldi.

37' - Primo cambio per l'Atromitos: entra Tsamakis ed esce van Weert.

35' - Il gioco riprende.

34' - Ancora Castellanos e Lima Santos. I due escono dal campo insieme e si ribeccano nel tunnel. Scatta di nuovo la rissa, le panchine si fiondano negli spogliatoi. Dopo qualche minuto viene ristabilita la calma, i giocatori si riposizionano e l'arbitro parla con i capitani.

32' - Si infiamma ancora la partita. Parte la rissa tra Castellanos e Lima Santos dopo la reazione dell'argentino sul fallo di Ruiz. Panchine in campo, è caos totale. Forneau decide di espellere sia il Taty che il centrale dell'Atromitos.

29' - Scatta la rissa in campo tra Guendouzi e Ruiz. Il francese ha colpito Ouedraogo rimasto a terra, da lì è scattato il suo compagno. Interviene subito l'arbitro che ammonisce entrambi dopo lo scontro che si era acceso con il resto delle squadre.

23' - Lazio ancora pericolosa: scambio tra Zaccagni e Cataldi su calcio d'angolo con conseguente cross rasoterra. Gila da posizione ravvicinata però non riesce a concludere in porta.

22' - Azione in solitaria di Zaccagni e scarico su Cancellieri, che calcia a giro e viene murato in angolo.

21' - Scatto sulla sinistra di Pellegrini, servito in profondità da Zaccagni. Il suo cross basso però viene intercettato dalla difesa dell'Atromitos.

18' - Ci prova Cataldi da fuori: palla sopra la traversa.

12' - Cancellieri già ispiratissimo: prima il recupero e il passaggio a Dele-Bashiru; poi lo scambio sulla destra con Lazzari, con la palla che poi finisce fuori.

8' - Primo tiro dell'Atromitos con Palmezano: palla fuori.

6' - Gila prova l'imbucata sulla destra per Lazzari. Chiusura puntuale della difesa greca.

3' - Primo squillo della Lazio: uno-due tra Castellanos e Dele-Bashiru, con il tiro del nigeriano che finisce fuori di poco.

1' - Inizia il match a Rieti!

AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - È terminato il riscaldamento di Lazio e Atromitos. A breve il fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 19:15 - Le squadre entrano in campo per il riscaldamento.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Atromitos, ultima amichevole del pre-campionato della squadra di Sarri. Appuntamento alle ore 20:00 con il fischio d'inizio.

