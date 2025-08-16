Lazio, quanti punti farai l'anno prossimo? Ecco la previsione di Opta
La Lazio di Sarri dovrà superare tanta concorrenza per arrivare in Europa e fare meglio dello scorso anno. I biancocelesti vengono da due settimi posti consecutivi, il trend va invertito, ma secondo Opta la Lazio anche il prossimo anno arriverà nella stessa posizione. Non solo, ha anche realizzato una previsione dei punti che verranno realizzati in classifica. Ecco i punti che faranno le prime dieci secondo Opta:
1. Inter – 76.61
2. Napoli – 68.69
3. Atalanta – 68.32
4. Roma – 66.74
5. Juventus – 64.63
6. Milan – 64.41
7. Lazio – 61.85
8. Bologna – 60.10
9. Fiorentina – 58.89
10. Torino – 48.39
