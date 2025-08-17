Lazio, Noslin si mette in mostra: il gol manda segnali a Sarri
RASSEGNA STAMPA - Noslin prova a convincere Sarri. Dopo aver già guadagnato il rigore contro il Frosinone, poi trasformato da Guendouzi, nell'amichevole contro l'Atromitos l'olandese si è messo in luce, realizzando la rete dell'1-0 e fornendo una prestazione ricca di spunti, tra cui quello che ha permesso a Dia di servire a Pedro l'assist per il secondo gol.
L'ex Verona resta sul mercato e, come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio spera in una sua valorizzazione, così da provare a recuperare parte dei 15 milioni investiti per acquistarlo, magari nel giro di un anno. Nonostante ciò, Noslin vuole giocarsi le sue carte per provare a convincere il tecnico a puntare su di lui. In campionato potrebbe avere le sue occasioni e, se dovesse sfruttarle così, il suo destino potrebbe cambiare.
