Lazio, Impallomeni: "Lotito è un fantasista. Sarri? Potrebbe andare via..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni si è espresso sulla situazione attuale della Lazio. Al momento, infatti, la società ha il mercato bloccato in entrata, Sarri è deluso e sta riflettendo sulla sua posizione e Lotito sta cercando di risolvere il caos che si è creato. Di seguito le sue parole.

"Sarri si dimette? Lo potrebbe fare ma andiamoci cauti. Credo che poi alla fine Sarri possa partire in ritiro con la Lazio e poi si definirà tutto, o sarebbe una situazione surreale. Mi affido ai comunicati ufficiali, che la cosa possa essere risolta. Sarebbe una barzelletta. Lotito? Non se ne andrà e non metterà soldi per ricapitalizzare. E se avesse fatto un giro largo per arrivare a Klose? Lotito è un fantasista che ha il colpo dietro l'angolo. Se Sarri dice di no, ha la carta di riserva".

