Lazio, Rambaudi: "Lotito deve trovare una soluzione. Sarri? Non credo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Roberto Rambaudi ha detto la sua sul blocco del mercato imposto alla Lazio, sottolineando la necessità di un cambio di approccio da parte di Lotito per risolvere questa situazione. Queste le sue parole: “Spero ci sia chiarezza. Sarri deve essere il garante di un futuro prossimo che sia all’insegna di un calcio fatto in un certo modo. Lotito deve trovare la soluzione. Mi sembra assurdo poi che nessuno sia interessato alla Lazio. All'allenatore che poteva non sapere di questa situazione non ci credo".

"Lotito deve fare un cambio di passo: agendo sempre nella stessa maniera, si ottengono sempre i medesimi risultati. Ha fatto bene, il suo lavoro va gratificato, ma fino ad un certo punto perché non si è mai fatto lo step successivo".

"Non ci devono essere contrasti Sarri-società, si deve partire col piede giusto altrimenti la Lazio vivacchierebbe e basta. Con queste problematiche chi vai a prendere? L’allenatore migliore nel lavoro in campo, quello in grado di valorizzare quello che ho”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.