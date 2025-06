Lazio, i rinnovi congelati sono un problema: in ballo anche il futuro di Guendouzi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è bloccata, non può fare operazioni in entrata né in termini di rinnovi e adeguamenti. A proposito di questi, ci sono diverse situazioni da risolvere. Quella di Romagnoli è la più delicata, ma ci sono anche altri due casi: Gila e Guendouzi. Sul francese, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si era aperto un caso a fine stagione per la mancata qualificazione in Europa. Una circostanza che aveva gettato ombre sul suo futuro.

Stando alla situazione attuale, riferisce sempre il quotidiano, è difficile prevedere anche per lui un rinnovo almeno fino a settembre. Un’altra questione da risolvere che finisce sulla scrivania del presidente, starà a lui trovare la soluzione in un’estate che si preannuncia bollente molto più delle temperature meteorologiche. Il ritiro scatterà il 14 luglio e la società in quei giorni interverrà per rassicurare tutti e spingere la squadra a dare il massimo.

