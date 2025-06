Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri è agitato e pensieroso, la situazione è delicata..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il gironalista di Sky sport Matteo Petrucci ha parlato del blocco del mercato imposto alla Lazio, spiegando le ripercussioni che potrebbe avere su Maurizio Sarri e su diversi elementi della rosa in attesa di un rinnovo di contratto. Queste le sue parole: "La situazione di Sarri è delicata. Si sapeva che ci fossero difficoltà, ma nessuno poteva ipotizzare il blocco del mercato, tranne la Lazio, che lo sapeva da fine maggio. Non vedo possibilità per uscire da questa situazione, la Lazio non ha trovato margine per uscirne. Sarri è agitato e pensieroso in questo momento, il rischio è che fosse stato avvisato solo delle difficoltà ma non del blocco del mercato".

"Ci sono tanti giocatori che chiedono un rinnovo e la Lazio non può fare adeguamenti, Pedro e Vecino hanno rinnovato ma alle stesse cifre. Le altre società ora conoscono i tuoi problemi, c'è il rischio di doversi adeguare alle condizioni degli acquirenti. Al momento l'unica vera trattativa per il rinnovo era con Romagnoli con Gila non si è discusso del rinnovo perché probabilmente pensa di partire mentre Guendouzi si aspetta un adeguamento".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.