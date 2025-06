Lazio, Gabriele Pulici si fa portavoce dei tifosi: il messaggio a Sarri e Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il blocco del mercato in entrata ha sollevato nuovi malumori tra il popolo laziale, espressi anche dai figli di biancocelesti illustri che, anche tramite i social, hanno manifestato il loro stato d’animo. Lo ha fatto Gabriele Pulici, figlio di Felice, che ha espresso il suo scetticismo verso la società sostenendo che si è giunti a un punto di non ritorno chiedendo un cambio di rotta. Il timore di Gabriele, riporta il Corriere dello Sport, è che l’attuale presidente “non sia in grado di poterlo realizzare”. Il messaggio si conclude con una preghiera: “La faccio mia, ma è di tanti, è che il presidente faccia un passo indietro”, l’alternativa è che “si faccia aiutare da qualcuno”. Infine, a Sarri: “Non gli chiedo di fare lui la battaglia che stanno facendo i tifosi, ma non si faccia prendere in giro. Se decidesse di fare un gesto che nessuno di noi vuole lo capirei”.

