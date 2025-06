Calciomercato Lazio | Il Bournemouth su Gila: da Formello fanno muro

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La situazione della Lazio è complicata. La società biancoceleste, se non riuscità a ripianare i tre paletti Uefa che oggi bloccano e rischiano di bloccare ancora a lungo il mercato. Motivo per cui, se la Lazio non può acquistare, non ha alcuna intenzione di lasciar partire i big della rosa che non potrebbe poi sostituire.

In questo senso si può leggere la notizia riportata in queste ore da Gianluca Di Marzio che, sul proprio profilo X ha reso noto di un interesse concreto del Bournemouth per Mario Gila, scontratosi però con la volontà della Lazio di non cederlo, anche in virtù della clausola sulla rivendita del 50% accordata con il Real Madrid e che fa lievitare il suo prezzo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, intorno ai 60 milioni di euro.

Pubblicato il 27/06 alle 00:08