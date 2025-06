Lazio, Delio Rossi: "Sarri adesso ha due strade: accettare la situazione o..."

TUTTOmercatoWEB.com

Momento delicato quello che si sta vivendo in casa Lazio, soprattutto dal punto di vista del mercato, al momento bloccato e non solo dall'indice di liquidità. Sul tema ecco le parole dell'ex tecnico biancoceleste Delio Rossi ai microfoni di Radiosei.

"Se Sarri non era al corrente del blocco totale del mercato, ha due strade di fronte a sé: o accetta la situazione oppure si dimette. Se non era edotto sulla situazione, vedo solo questi due scenari possibili onestamente. La cosa che non vorrei sentire da parte del tecnico, è la lamentela nel momento in cui prendi una decisione, a maggior ragione con questi nuovi elementi".

"Tchaouna? Giocava e non giocava. Non parliamo di Messi o Ronaldo. Il concetto adesso è chiaro: la società pensa che questa squadra possa far meglio in mano a Sarri rispetto a quella del precedente allenatore. Ora sta al tecnico decidere cosa fare".

