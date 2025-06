Lazio, la Covisoc blocca il mercato estivo: cosa sta succedendo

RASSEGNA STAMPA - Dopo 21 anni di gestione, Claudio Lotito si ritrova a fare i conti con una situazione inedita: la Lazio ha superato tre parametri economici fondamentali – l’indice di liquidità, l’indebitamento e il costo del lavoro allargato – e non rientra nei requisiti per effettuare operazioni di tesseramento. In pratica, il club potrà solo vendere, ma non acquistare giocatori fino al 1° settembre, salvo che non ripiani il deficit. Secondo Il Messaggero, la cifra da coprire ammonterebbe a circa 90 milioni di euro. Lotito, dal canto suo, al Corriere dello Sport ha definito la situazione "risolvibile", ma ha dovuto rivedere i piani di rafforzamento previsti per agosto, specificando che interverrà solo se ci saranno le condizioni per migliorare la squadra.

IL PROVVEDIMENTO - La decisione della Covisoc si basa sui dati della trimestrale al 31 marzo. Sebbene la Lazio si sia regolarmente iscritta al campionato, i tre parametri fuori norma le impediscono di operare in entrata sul mercato e il prossimo esame è fissato al 30 settembre. Nel frattempo, la società deve alleggerire l’organico, che conta 30 giocatori sotto contratto, e tagliare il monte ingaggi. Altri club sono in situazioni simili, ma con limitazioni più leggere (operazioni a saldo zero). La Lazio, invece, come spiega il Corriere dello Sport, ha ricevuto uno stop totale, frutto anche delle operazioni delle ultime stagioni, tra riscatti posticipati e costi distribuiti in modo discutibile a bilancio.

LE SOLUZIONI - Lotito ha la possibilità, entro la fine di agosto, di sbloccare la situazione solo se riuscirà a ripianare l’intero disavanzo attraverso cessioni definitive o immissione di capitale proprio. Tuttavia, al momento la linea sembra essere un’altra: niente cessioni pesanti e attesa di tempi migliori a gennaio, quando entreranno in vigore i nuovi parametri Uefa, più favorevoli alla Lazio. Vendere oggi i big senza poterli rimpiazzare significherebbe indebolire la squadra di Sarri. L’unica via percorribile nell’immediato è liberarsi degli esuberi per riequilibrare i conti.