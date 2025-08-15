Lazio, età media altissima: Pedro guida l'assalto dei veterani

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ma quale progetto giovani? Inutile girarci intorno, con il blocco del mercato la Lazio rimane una delle squadre più vecchie della Serie A: con i suoi 27.5 anni di media, è seconda solo all'Inter (28.4) in questa speciale - ma per nulla edificante - classifica. Eppure Sarri dovrà trasformare questo dato in un punto di forza. L'esperienza dovrà trasformarsi in un fattore per la prossima stagione.

A guidare il plotone dei veterani, come sottolineato stamattina dal Messaggero, ci sarà l'intramontabile Pedro, classe 1987. Alle sue spalle un altro fedelissimo di Sarri come Vecino, nato nel '91. C'è poi un titolarissimo come Marusic ('92) e ben tre classe 1993: Gigot (in uscita), Patric (per ora in infermeria) e Lazzari (anche lui con l'offerta giusta può partire). Hysaj entrerà nelle rotazioni, così come Cataldi, che proverà a insidiare Rovella in regia, sono entrambi del '94. Entrati nel novero degli Over 30 anche Romagnoli e Zaccagni, che hanno tagliato il traguardo proprio quest'anno.

