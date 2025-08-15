Lazio | Nuno Tavares - Sarri, c'è feeling. Ora mancano solo gli assist
RASSEGNA STAMPA - Spirito giusto e affinità con Sarri. Sta nascendo il nuovo Nuno Tavares: la Lazio sogna di ritrovare quel terzino che nella prima parte dello scorso è stato assolutamente dominante. C'era più di qualche dubbio sul suo lavoro con il Comandante, che invece è stato sorpreso dalla sua applicazione durante la preparazione estiva, come riportato da Il Messaggero.
Messe da parte le incertezze, ora manca solo l'ultimo mattoncino: l'assist, il suo marchio di fabbrica. L'ultimo in campionato è arrivato a Como, il 31 ottobre 2024. Poi tanti, tantissimi infortuni che l'hanno frenato (7 in totale, di cui 5 solo nel 2025). La Lazio adesso aspetta di ritrovare i suoi guizzi in fase offensiva e soprattutto di poterlo sfruttare per più tempo e con più continuità. Per il momento, comunque, Nuno Tavares è promosso a pieni voti nella scuola 'sarriana'.
