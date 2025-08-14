Klose, attacco durissimo ai giovani: "Ma quale lavoro? Il vostro è solo..."
Miroslav Klose è sempre stato apprezzato per la sua professionalità e per la sua attitudine al lavoro e al rispetto di chi lo circondava: dall'allenatore al magazziniere. Valori che ancora oggi l'ex attaccante della Lazio cerca di portare in campo vestendo i panni dell'allenatore e dei quali ha parlato in conferenza stampa negli scorsi giorni, criticando duramente l'atteggiamento di alcuni giovani: "Vedevo ragazzi della Primavera farsi selfie con l'hashtag '#work', chiamando lavoro il loro misero allenamento".
