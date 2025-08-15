Lazio - Atromitos, si torna ad affrontare una squadra greca: tutti i precedenti
Sabato 9 agosto alle ore 20.00 andrà in scena a Rieti l'ultima amichevole estiva del precampionato della Lazio. Gli uomini di Sarri si apprestano ad affrontare l'Atromitos, squadra che milita nel campionato maggiore greco. Non è la prima volta che la Lazio affronta una squadra greca in amichevole, ci sono dei precedenti come nel 2001, quando l'attaccante della Primavera Berrettoni ripose al gol di Roberts e la sfida terminò 1-1. C'è un precedente più lontano. Infatti, nel 1960 la Lazio affrontò la Rappresentativa Atene al Torneo di Cannes. La sfida terminò 2-2.
Sono molti di più gli scontri avvenuti in gare ufficiali. La Lazio ha affrontato diverse volte squadre greche in competizioni europee e lo score è positivo per i biancocelesti, i quali hanno collezionato 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. Ecco di seguito la lista completa dei precedenti divisa tra annate e competizioni:
1998/99 Coppa delle Coppe | Andata quarti di finale | Panionios - Lazio 0-4
1998/99 Coppa delle Coppe | Ritorno quarti di finale | Lazio - Panionios 3-0
2002/03 Coppa Uefa | Andata 1° Turno | Lazio - Skoda Xanthi 4-0
2002/03 Coppa Uefa | Ritorno 1° Turno | Skoda Xanthi - Lazio 0-0
2004/05 Coppa Uefa | Fase a gironi | Egaleo - Lazio 2-2
2007/08 Champions League | Fase a gironi | Olympiacos - Lazio 1-1
2007/08 Champions League | Fase a gironi | Lazio - Olympiacos 1-2
2012/13 Uefa Europa League | Fase a gironi | Panathinaikos - Lazio 1-1
2012/13 Uefa Europa League | Fase a gironi | Lazio - Panathinaikos 3-0
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.