Lazio | Albiol torna su Sarri: "Lo sento ancora, ma è difficile..."

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport per Raul Albiol, ex difensore del Napoli ora svincolato dopo l'esperienza al Villarreal. Tra i tanti temi toccati è tornato a parlare anche di Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio con cui ha lavorato proprio in azzurro. Ecco cosa ha detto su di lui: "Se sento ancora Sarri? Qualche volta, ma è difficile perché non ha WhatsApp e ogni volta è un casino. Sento spesso Reina. Mi ha parlato tanto e bene del Como".

