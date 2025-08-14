Lazio, Lotito: "Sottoposto a un attacco senza precedenti. Vogliono costringermi a..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'inchiesta relativa alle minacce ricevute dal presidente della Lazio Claudio Lotito, è stato coinvolto anche Alessandro Ceccarelli, influencer romano noto sui social come "Sandro er Caciara". Nello specifico, Ceccarelli è stato convocato dalla questura per rispondere di 15 chiamate inoltrate dal cellulare di suo figlio al telefono personale del patron biancoceleste, motivate poi come semplici scherzi telefonici.

Lotito non ha voluto commentare il singolo caso, ma ha parlato dei continui attacchi e minacce ricevuti. Di seguito le sue parole riportate da Repubblica. "C'è un'inchiesta in corso e non entro nel merito delle situazioni specifiche. Continuo a ricevere minacce da parte di persone che minano la sicurezza mia e della mia famiglia. Vogliono costringermi a vendere la Lazio: sono sottoposto ad un attacco senza precedenti".

