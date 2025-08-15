Supercoppa Europea, Luis Enrique trionfa col PSG: sul trofeo spunta la Lazio - FOTO
Al termine di una folle finale contro il Tottenham, il Paris Saint-Germain si è aggiudicato la Supercoppa Europea. Dopo essere andati sotto di due gol, gli uomini di Luis Enrique sono riusciti a trovare a pareggiare negli ultimi minuti di partita, trionfando contro gli Spurs nella lotteria dei calci di rigore. Al termine dei festeggiamenti, è andata virale sui social una foto che ritrae il tecnico dei parigini col trofeo in mano. Tra i diversi nomi presenti sulla coppa, si può leggere chiaramente anche quello della Lazio, vincitrice della competizione nel 1999 contro il Manchester United di Ferguson.
Following PSG's victory over Tottenham in the UEFA Super Cup 2025, S.S. Lazio was seen on the trophy - due to their success in 1999 - after Luis Enrique was photographed lifting the trophy pic.twitter.com/hYaff23XRr— The Laziali (@The_Laziali) August 14, 2025
