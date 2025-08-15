Supercoppa Europea, Luis Enrique trionfa col PSG: sul trofeo spunta la Lazio - FOTO

15.08.2025 11:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di una folle finale contro il Tottenham, il Paris Saint-Germain si è aggiudicato la Supercoppa Europea. Dopo essere andati sotto di due gol, gli uomini di Luis Enrique sono riusciti a trovare a pareggiare negli ultimi minuti di partita, trionfando contro gli Spurs nella lotteria dei calci di rigore. Al termine dei festeggiamenti, è andata virale sui social una foto che ritrae il tecnico dei parigini col trofeo in mano. Tra i diversi nomi presenti sulla coppa, si può leggere chiaramente anche quello della Lazio, vincitrice della competizione nel 1999 contro il Manchester United di Ferguson.

