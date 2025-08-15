Ex Lazio | Lisci contro il Real Madrid: "Che responsabilità! Ho scelto la Spagna per..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina l'inizio della Liga anche per Alessio Lisci e il suo Osasuna. L'ex allenatore delle giovanili della Lazio ai taccuini e La Gazzetta dello Sport ha raccontato le sue emozioni in vista proprio della partita del debutto, che sarà al Bernabeu contro il Real Madrid. Di seguito le sue parole.

"L'esordio contro il Real Madrid? Un piacere, se fosse per me giocherei tutte le settimane al Bernabeu, da italiano una responsabilità, e in generale una di quelle coincidenze strane che capitano nel calcio. I risultati contano tanto e la stagione con il Mirandes ha acceso su di me tanti riflettori. È stata un’estate di scelte, ed è stato molto bello perché erano situazioni che mi piacevano. Ma sei l’allenatore di moda finché non si ricomincia a giocare. Lì si riparte da zero".

"Ho scelto l'Osasuna perché è un club che negli ultimi anni ha mostrato stabilità e pazienza con gli allenatori anche nei momenti di difficoltà, poi per il blocco di giocatori, stabile da tempo, per la solidità economica della società e per il calore del pubblico. La Liga? Barcellona, Real e Atletico, in ordine dell’ultima classifica, fanno un campionato a parte".

"Mercato ancora aperto? Assurdo. Una cosa che non piace a nessuno e che complica la vita di tutti: giocatori, club, allenatori. È talmente negativa che sono certo che prima o poi cambieranno lo regole. O almeno lo spero. Anche perché è una finestra lunghissima, e gli affari si fanno all’inizio e alla fine: andrebbe condensato il tutto, e chiuso quando si inizia a giocare, per il bene e la salute della competitività".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.