Buon ferragosto laziali! I più sentiti auguri dalla redazione de lalaziosiamonoi.it
Il 15 agosto significa che mancano 9 giorni all'inizio del campionato. Mancano 9 giorni al ritorno in campo della Lazio - contro il Como - e il termine di un'attesa lunga, trepidante e più complicata del solito per via del mercato bloccato. Il 15 agosto, però, significa anche relax, pace e serenità in una calda giornata estiva. Significa anche godersi questa giornata di Ferragosto per staccare da tutto, prima di riprendere con i ritmi quotidiani. Nella speranza, quindi, che sia una giornata serena noi de lalaziosiamonoi.it vi auguriamo un buon Ferragosto e un felice inizio di campionato (manca poco!).
