Lazio, c'è una data per il rientro di Isaksen: le ultime sul suo recupero
RASSEGNA STAMPA - Isaksen ci prova. Mononucleosi messa da parte: il suo recupero sta proseguendo a suon di allenamenti differenziati per tornare presto a riprendere il pallone. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la sua crescita negli ultimi giorni è evidente, con un aumento continuo dei carichi di lavoro.
Ora da Formello trapela una data per il suo rientro effettivo in campo: 31 agosto, Stadio Olimpico, seconda giornata contro il Verona. Isaksen ha messo quella partita nel mirino per tornare tra i convocati. Nel caso in cui dovesse davvero farcelo, da lì per lui inizierà la stagione della consacrazione. Il duello sulla destra però sarà agguerritissimo, visto che dovrà vedersela con Cancellieri, l'uomo più in forma della preparazione estiva.
Pubblicato il 14/8 alle 11.30