Lazio, Gila con i piedi per terra: "Vi dico qual è il nostro obiettivo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La nuova stagione è alle porte, tutta da scoprire e con tante incognite. Eppure nella Lazio c'è chi parla di obiettivi. Lo ha fatto Mario Gila, intervenuto alla trasmissione "El Marcador" di Radio Marca: "Abbiamo qualità e talento, oltre a un giocatore come Pedro che rappresenta una forza in campo e un esempio per lo spogliatoio. Non avere le competizioni europee quest'anno ci permetterà di preparare meglio le partite di campionato. Il nostro obiettivo è a metà strada tra la Conference League e l'Europa League. Se arrivassimo in Champions League, sarebbe pazzesco".

DERBY E SARRI - "È importante ottenere una vittoria per iniziare in modo positivo e affrontare le partite successive con più fiducia. Derby? Qui a Roma il calcio è molto acceso. Quella partita è la più importante in tutta Italia e potrebbe segnare l'inizio della stagione". E poi su Sarri: "Lui è un allenatore speciale, molto tradizionale e con idee chiare. Se continuiamo a seguirlo e capiamo le sue esigenze, arriveranno cose molto belle".

SPAGNA E FUTURO - "Quando sono stato convocato è stata una delle giornate più belle che abbia mai vissuto nel calcio". Anche quando parla del Real Madrid lo fa con emozione: "È come entrare in un altro pianeta. Ma devo tanto anche a Raul, il tecnico che avevo nel Real Madrid Castilla. Ti fa diventare un calciatore, ti fa maturare e ti toglie le stupidaggini che puoi fare da giovane. Il fatto che il mio nome venga accostato ancora mi fa piacere, è importante essere tenuto in considerazione".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.