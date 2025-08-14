Pavoletti su Immobile: "In Nazionale ha reso meno rispetto alla Lazio, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti è stato ospite sul palco allestito in Piazza Colombo a Costa Rei soffermandosi su alcuni temi legati alla sua carriera e non solo. Parlando della Nazionale si è espresso sul percorso di Ciro Immobile in azzurro, spesso troppo criticato ai tempi della Lazio. Queste le sue parole: "In Nazionale ho vissuto una bella esperienza, al tempo c’erano anche Barella e Cragno, con Nicolò la vissi con orgoglio e affetto, condividevamo la stanza, noi tre rappresentavamo il Cagliari, fu bellissima quella parentesi, lì abbracciai dopo il gol a Parma in azzurro, loro più di tutti sapevano quanto tenessi a quella esperienza".

"Era un gruppo super che poi vinse gli Europei, non mi stupì perché pur non essendo la squadra più forte aveva una unità enorme. Rammarico? Nessuno, c’era Immobile che era un attaccante di altissimo livello, non è stato coccolato abbastanza, quella era una Nazionale che giocava sul collettivo e non sul centravanti principe, ecco perché magari in azzurro ha reso meno di quanto fatto con la Lazio".

