Lazio, un giovane portiere passa al Guidonia Montecelio 1937 Fc: "Il derby..."
Alessio D'Isanto si tinge di rossoblù. Il giovane portiere è un nuovo giocatore dell'Under 17 Serie C del Guidonia Montecelio 1937 Fc. Il classe 2009 cresciuto nel settore giovanile della Lazio (iniziando dai Pulcini) si mette a disposizione di mister David Centioni per una nuova avventura.
"Nasce da una famiglia di portieri Alessio D'Isanto, nuovo estremo difensore dell'Under 17 Serie C del Guidonia Montecelio 1937 Fc. Ex Lazio, D'Isanto afferma che la chiamata in biancoceleste è stata sicuramente la soddisfazione più grande fino ad oggi nel calcio, condita da un successo in un derby. Con il Guidonia Montecelio 1937 Fc, D'Isanto resta nell'ambito professionistico dove può continuare a mettere in mostra le sue doti: tra queste la personalità, la reattività ed il gioco con i piedi. Chi lo conosce bene pensa che ci sono ancora ampi margini di miglioramento come la possibilità di spingere ancora di più per andare a prendere palloni impensabili per altri portieri. Con D'Isanto continua la campagna di rafforzamento messa in atto dal responsabile e coordinatore Giovanni Maglione".
