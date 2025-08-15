Lazio, Sarri dice stop: cantiere chiuso, si pensa già all'esordio in Serie A

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ultima amichevole pre-campionato, è tempo di tirare le somme. Sarri non farà più sconti, il cantiere è in chiusura. Non ci sarà più spazio per esperimenti e seconde chance, il tecnico ha bisogno di risposte in vista dell'inizio del campionato, appena una settimana dopo il test con i greci dell'Atromitos a Rieti (ore 20).

Come sottolinea il Corriere dello Sport, Sarri vorrà vedere una squadra capace di fare qualche gol in più. L'ordine tattico non è sembrato un problema, anzi. Finora è stato il punto di forza della nuova Lazio del Comandante: difesa solida, centrocampo capace di dare copertura, ripartenze veloci degli attaccanti.

In zona gol però bisogna fare meglio. Castellanos proverà a sbloccarsi, ha bisogno di almeno un acuto prima dell'inizio del campionato: con l'Avellino il gol gli è stato annullato per un fallo in attacco, mentre con il Burnley c'è andato vicino di testa due volte. Anche Dia avrebbe bisogno di trovare una marcatura, ma è sembrato più indietro del Taty a livello di condizione.

