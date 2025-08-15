Lazio, rebus portieri: Provedel in pole, ma con l'Atromitos spazio a Mandas
RASSEGNA STAMPA - La questione portieri sul tavolo di Sarri. Li ha alternati per tutto il pre-campionato, la partita con l'Atromitos - ultima amichevole - non farà eccezione. Contro i greci toccherà a Mandas partire dall'inizio, con Provedel che entrerà al minuto 60. Esattamente come era successo, a parti invertite, nel test in Inghilterra contro il Burnley.
Il tema della titolarità però non potrà essere rinviato ancora per molto. Come spiegato dal Corriere dello Sport, Sarri deve prendere una decisione su chi sarà il numero 1 della Lazio. Provedel è in leggero vantaggio per una questione di completezza, esperienza e attitudine a impostare il gioco dal basso. La scelta - a quanto pare - non sarà tecnica, ma di leadership e intesa con i difensori. Le gerarchie possono mutare in corsa. Sarri presto spiegherà le proprie idee.
Certo è che, se Provedel dovesse essere il titolare, Mandas non rimarrà a guardare tutta la stagione in panchina. Già a gennaio si cercherebbe una soluzione di mercato per evitare di far svalutare il cartellino del portiere greco, seguito da diversi club (il Wolverhampton su tutti). Lo aveva detto Sarri a giugno e lo ha ribadito anche il ds Fabiani pochi giorni fa.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.