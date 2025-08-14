Lazio, la società ricorda l'esordio di quattro biancocelesti: il post social - FOTO
Mancano dieci giorni al ritorno della Serie A, della Lazio e di Sarri sulla pancina biancoceleste. Partirà il suo secondo ciclo, ma oggi è l'anniversario dell'inizio del suo secondo anno: infatti, come ha ricordato la società sui propri canali social, il 14 agosto 2021 è stato l'inizio del secondo anno glorioso di Sarri sulla panchina della Lazio in Serie A, ma anche di quattro calciatori che tutt'oggi giocano cin l'aquila sul petto: Matias Vecino, Alessio Romagnoli, Ivan provedel e Matteo Cancellieri.
