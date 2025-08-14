Lazio, parla Marusic: "Sarri è carico! Con lui dobbiamo dare il massimo e..."

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel, Adam Marusic ha raccontato anche le prime settimane di Sarri al ritorno sulla panchina della Lazio, tra ritiro, allenamenti e amichevoli. Queste le sue parole in merito: “Sarri è sempre carico, vuole il massimo da noi. Solo così si può migliorare, mi piace lavorare con lui. Se l’ho trovato cambiato? No, non tanto. Non ci sono alibi, lui ce l’ha detto. Ognuno di noi deve dare il massimo, non importa il resto. Ho parlato con lui, mi ha chiesto se potevo aiutare la squadra da centrale a causa degli infortuni di Patric e Gigot. Non l’avevo mai fatto, gli ho detto che potevo provarci. Con Inzaghi ho giocato da terzo, ma a quattro è diverso. Riadattarsi? Nuno e Provstgaard sono nuovi, noi altri già lo conoscevamo e le cose ci sono rimaste in testa. Già sappiamo come vuole che lavori la linea difensiva, per noi è stato più facile".

