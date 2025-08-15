FORMELLO - Lazio, Sarri con i soliti assenti: sabato l'ultimo test estivo
FORMELLO - I soliti assenti. Nessuna novità da Formello, Sarri porta avanti la preparazione all'ultimo test con l'Atromitos con i calciatori già utilizzati in Inghilterra contro il Burnley. Si è riaggregato Pedro, semplicemente gestito ieri mattina nella giornata della doppia seduta. Fuori ci sono sempre Gigot (mal di schiena), Isaksen (differenziato per i postumi della mononucleosi), Patric (lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra), Belahyane (trauma alla caviglia) e Vecino (fastidio muscolare).
L'uruguaiano ha evitato la lesione alla coscia sinistra, ma sarà preservato visto che tra 10 giorni ci sarà l'esordio in campionato. Con l'Atromitos dovrebbe tornare Mandas titolare (tocca a lui per l'alternanza), dietro Tavares punta alla sesta amichevole su 6 dal primo minuto, in mezzo dovrebbe essere confermata la coppia Gila-Provstgaard (Romagnoli è squalificato per le prime due giornate). Davanti si aspettano passi in avanti da parte di Zaccagni, il ballottaggio è al centro tra Castellanos e Dia, finora rimasti a secco.
Pubblicato il 14/8 alle 21